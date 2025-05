6. La Constitution de la République de Corée

Le préambule de la Constitution déclare que la Corée défend la cause du gouvernement provisoire de la République de Corée issu du Mouvement d'indépendance du 1er mars 1919, ainsi que les idéaux démocratiques promus par le soulèvement du 19 avril 1960 contre l'injustice. L'article 1 du chapitre 1 précise également que « la République de Corée est une république démocratique » et que « la souveraineté du pays réside dans son peuple et que l’ensemble du pouvoir de l'État émane du peuple ».

La Constitution de la République de Corée a été promulguée le 17 juillet 1948. Elle est composée de dix chapitres et de 103 articles qui garantissent la souveraineté, la liberté et l'égalité du peuple. Ayant connu neuf révisions jusqu'en 1987, elle a joué un rôle important dans le maintien de l'ordre fondamental d'une République de Corée démocratique.

La Cour constitutionnelle reflète l'esprit du temps

Créée en 1988, la Cour constitutionnelle est une institution de l'État qui examine les lois et décisions de justice afin de s'assurer qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et protège les droits fondamentaux du peuple contre le pouvoir de l'État en jouant un rôle de médiateur dans les conflits sociaux. Elle a notamment statué sur l'inconstitutionnalité du système patriarcal des chefs de famille et de la loi martiale imposée pendant le mandat du président Park Chung-hee, sur la confiscation des biens des collaborateurs pro-japonais de la période coloniale et sur les audiences de destitution de trois présidents. La Constitution s'est transformée et a évolué au fil de l'histoire moderne de la Corée.