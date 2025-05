VVS, un éclat nouveau sur la scène K-pop

Une nouvelle étoile vient d’apparaître dans le ciel de la K-pop ! Le 22 avril dernier, le girls band VVS, composé de Brittney, ILee, Rana, Jiu et Liwon, a tenu son tout premier showcase à l’Ilchi Art Hall à Séoul, à l’occasion de la sortie de son single de début, intitulé « TEA ». Sur scène, les membres ont affirmé leur ambition avec assurance : « Nous allons révéler le charme addictif propre à VVS. »





Fruit de cinq années d’entraînement intensif, le groupe s’est baptisé VVS en référence au grade le plus pur d’un diamant. Brittney a ainsi expliqué : « Le nom VVS vient de l’échelle de classement des diamants. Il représente notre volonté de montrer une évolution constante et de devenir un artiste digne de ce nom. » Pour Rana, cette métaphore ne s’arrête pas là : « Un diamant reflète la lumière sous différents angles. Nous aussi, nous souhaitons briller avec des styles variés et diffuser notre propre éclat. »





Et cette ambition ne passe pas inaperçue. En effet, VVS fait sensation en devenant le tout premier groupe produit par MZMC, un label international dirigé par Paul Brian Thompson. Un nom bien connu auprès des fans de K-pop, puisqu’il est derrière plusieurs hits comme « Fine » de Taeyeon, « Tempo » d’EXO ou « Walk » de NCT 127.