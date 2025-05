Le parcours de The Rose mis en lumière au Tribeca Film Festival

Après avoir conquis les scènes du monde entier, The Rose, groupe d’indie rock sud-coréen, s’invite désormais dans les salles obscures ! En effet, son documentaire intitulé « The Rose : COME BACK TO ME » a été sélectionné dans la catégorie long métrage du Tribeca Film Festival 2025, l’un des événements majeurs du cinéma indépendant américain.





Capturant avec justesse le parcours du groupe, le film retrace l’ascension de The Rose, de ses débuts sur la scène indie sud-coréenne jusqu’à sa reconnaissance mondiale. À travers des archives inédites, des instants de vie partagés et des performances empreintes d’émotion, il révèle la force du lien entre les membres, ainsi que la profondeur de leur univers musical.





Le film sera présenté en avant-première à New York, entre le 4 et le 15 juin, renforçant ainsi l'influence du boys band à l’échelle mondiale. Cette reconnaissance prolonge une trajectoire déjà bien affirmée à l’international. Avant cette sélection, le groupe s’était déjà distingué lors d’événements majeurs, notamment par une performance remarquée à Coachella, ainsi que par sa présence sur les scènes de festivals emblématiques tels que Lollapalooza, Life is Beautiful Music & Art Festival et Montreux Jazz Festival.





Par ailleurs, The Rose a récemment annoncé la sortie de son nouvel EP baptisé « WRLD », prévue pour le 30 mai. En renouant la sensibilité de ses débuts à une recherche sonore plus expérimentale, l’opus retrace son parcours musical riche en émotions. Au-delà d’une simple compilation de titres, « WRLD » devrait incarner une philosophie faite de rêve, de défi et d’évolution.