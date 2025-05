Ha Hyun-sang signe « Cat », son nouveau single empreint de douceur

« Peut-on continuer à chanter, même dans un monde sans espoir ? » Le chanteur sud-coréen Ha Hyun-sang répond à cette question avec délicatesse, à travers son nouveau single chargé d’émotion.





Le 23 avril, il a dévoilé son septième single numérique intitulé « Cat », une parenthèse de réconfort dans un quotidien souvent étouffant. À noter qu’il s’agit de sa première sortie depuis son dernier EP « Elegy », révélé en octobre dernier.





À travers cette nouveauté, le vocaliste invite chacun à vivre à son propre rythme et à reprendre son souffle, malgré les heurts du présent. La chanson principale éponyme explore un univers de modern rock, où une ligne de basse solide et des riffs de guitare dynamiques se conjuguent à des synthés vaporeux et à une mélodie teintée de mélancolie. Cette combinaison de sons exprime, avec finesse, la tension émotionnelle entre le chagrin et la lumière de l’espoir.





A la suite de cette sortie, Ha a choisi d’aller à la rencontre de ses fans à travers une série de fanmeetings sous le titre « Fine Day With Hyun-sang ». Le coup d’envoi sera donné à Séoul les 3 et 4 mai, avant que l’événement ne se poursuive à Taïwan le 17 mai, puis à Macao le 7 juin.