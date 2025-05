Jin de BTS revient avec son nouveau mini-album « Echo »

Véritable icône de la K-pop mondiale, Jin, membre du groupe BTS, s’apprête à faire son grand retour. Quelques mois après la sortie de son premier opus solo « Happy », il dévoilera « Echo », son nouveau mini-album, le 16 mai prochain. Un projet né de son envie profonde de se rapprocher davantage de ses fans.





« Echo » s’inspire des traces que la vie imprime en nous : des moments singuliers, des émotions partagées, des fragments du quotidien qui résonnent différemment selon chacun. La star y déploie son regard sensible et un ton à la fois sobre et plein d’esprit pour raconter ces instants avec sincérité.





Et pour donner un avant-goût de l’univers de cette nouveauté, une campagne promotionnelle originale a été lancée à Séoul. Le 15 avril à 6 heures du matin, une mise en scène surprenante a attiré l’attention des passants du quartier de Gangnam : sur l’écran géant du K-POP Square Media, une vidéo projetait l’image de Jin dans une machine attrape-peluche. À l’intérieur, le chanteur brandissait une banderole indiquant la date de sortie de l’album, « 16 mai », provoquant l’enthousiasme de ses fans.