Julie Fiore est une journaliste française, amoureuse de la Corée du Sud et de sa culture. Accompagnée de sa famille, elle est venue ce printemps à Séoul pour ses vacances.





© Julie Fiore





Quand et comment son intérêt pour le pays du Matin clair est né ? Qu’est-ce qui l’attire tant ici ? Et, comme de plus en plus de jeunes Français, envisage-t-elle aussi de s’y installer un jour pour apprendre le coréen ou y travailler ?





© Julie Fiore





Après avoir répondu à toutes ces questions, notre invitée nous a également parlé du Printemps Coréen, un festival annuel organisé à Nantes, qu’elle chérit tant. La prochaine édition, pour les curieux, débute le 14 mai !