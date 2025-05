NIEL de Teen Top rencontre ses fans taïwanais

NIEL, membre du boy band Teen Top, va enfin retrouver ses fans taïwanais le 10 mai prochain au Clapper Studio de Taipei, à l’occasion de son fancon en solo intitulé « Dear SHE, from NIEL ».





Cet événement marquera sa première rencontre avec ses fans depuis la sortie de son quatrième mini-album, « SHE », dévoilé le 22 avril dernier. Dans une ambiance chaleureuse et complice, l’artiste prévoit d’interpréter ses nouvelles chansons ainsi que ses nombreux hits pour offrir à ses admirateurs une soirée riche en émotions. Conscient de l’attachement du public taïwanais, il prépare également plusieurs surprises et moments privilégiés à partager.





Avec « SHE », projet aux accents néo-soul et groove pop, NIEL a bien montré l’étendue de son spectre musical en tant qu’artiste solo. Parallèlement à sa carrière de chanteur, le garçon a aussi renforcé sa présence sur scène en tant qu’acteur, avec des rôles remarqués dans les comédies musicales « King Arthur », « It Rains Cats and Dogs », et « Dream High ».