IRENE & SEULGI donne le coup d’envoi de sa première tournée asiatique à Séoul

IRENE & SEULGI, sous-unité du girls band Red Velvet, donnera le coup d’envoi de sa toute première tournée asiatique à Séoul. Le duo se produira les 14 et 15 juin à l’Olympic Hall pour deux concerts exclusifs, marquant une étape importante dans son parcours en tant qu’unité.





À la hauteur de sa popularité, l’ouverture des ventes sur Melon Ticket a déclenché un véritable engouement : les billets se sont écoulés en quelques minutes, confirmant que l’influence des deux artistes reste intacte.





Cette série de concerts viendra accompagner la sortie de leur deuxième mini-album, prévue en mai. Sur scène, Irene et Seulgi promettent des prestations plus abouties que jamais, mêlant leurs nouveaux titres et des chorégraphies millimétrées, fidèles à leur réputation d’« unité parfaite ».`





Après Séoul, la tournée passera par sept villes d’Asie : Singapour, Macao, Bangkok, Taipei, Kuala Lumpur et Tokyo, tout au long de l’été 2025.