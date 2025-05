Lee Hae-in : de chanteuse à productrice à succès

© DOD Entertainment

Lee Hae-in, ancienne participante aux émissions phares « Produce 101 » et « Idol School », et ex-membre du groupe féminin I.B.I, est aujourd’hui une figure montante de la production dans l’industrie de la K-pop. Elle est actuellement la productrice du boys band Close Your Eyes et la directrice créative du groupe féminin Kiss of Life.





Alors que Lee avait tenté à maintes reprises de devenir une chanteuse via divers concours télévisés, elle a finalement trouvé sa voie en coulisses. Agée de 30 ans, elle fait dorénavant part de son expérience dans le développement de jeunes groupes en dessinant leur identité artistique.





Son dernier projet, le lancement de Close Your Eyes en avril dernier, a connu un démarrage éclair. La chanson de leur début, « All My Poetry » a décroché la première place dans une émission musicale majeure, un fait rare pour être souligné pour un groupe issu d’une petite agence.





Selon Lee, le succès de ce morceau réside dans la recherche d’une identité différente des autres artistes : « Trop de groupes sont dans l’hyper-puissance ou utilisent le côté mignon de leurs membres. Nous avons choisi une voie plus douce, poétique, entre intensité et tendresse. »