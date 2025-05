NCT : Chenle dévoile son premier album solo en chinois

ⓒ SM Entertainment

Chenle, membre chinois du groupe sud-coréen NCT, a dévoilé lundi « Lucid », son premier album en mandarin, marquant ainsi ses débuts en solo sur la scène musicale chinoise. C’est ce qu’a annoncé le lendemain son agence SM Entertainment.





Avant même sa sortie, « Lucid » avait déjà suscité l’enthousiasme du public. Lors de la période de précommande, lancée le 28 avril, l’album avait atteint le sommet du classement des ventes digitales de QQ Music, la plus grande plateforme musicale de Chine. Le jour de la sortie, il a retrouvé la première place de ce classement alors que le clip vidéo de la chanson titre éponyme a également pris la tête du classement MV de QQ Music.





Ce mini-album, composé de trois pistes, comprend donc « Lucid », « Tear Bridge », un remake de « Miss You 3000 », une chanson issue de la bande originale de la série taïwanaise « Someday or One Day », et « Cosmic Joke », en featuring avec l’artiste chinoise Bibi Zhou.