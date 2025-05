Baek sang Arts Awards : « Harbin » et « Culinary Class Wars » remportent les Grands Prix

ⓒ NETFLIX

La 61e édition des Baeksang Arts Awards a couronné cette année le directeur de la photographie Hong Kyung-pyo pour le film « Harbin », et l’émission Netflix « Culinary Class Wars », dans la catégorie télévision.





La prestigieuse cérémonie célébrant les meilleures œuvres du cinéma, de la télévision et du divertissement sud-coréens, a vu « Harbin » récolter le Grand Prix et le prix du meilleur film. Il retrace l’assassinat d’Ito Hirobumi, le premier gouverneur général japonais de Corée, perpétré par le militant indépendantiste coréen Ahn Jung-geun.





Du côté de la télévision, c’est une première historique. La téléréalité culinaire « Culinary Class Wars » a remporté le Grand Prix. C’est une première pour un programme de divertissement dans l’histoire des Baeksang.





A noter que la grande gagnante de la cérémonie est la série Netflix « When Life Gives You Tangerines ». Réalisée par Kim Won-seok, elle a raflé quatre prix, dont celui du meilleur drama, celui du meilleur scénario, et ceux des meilleurs acteurs dans un second rôle féminin et masculin.