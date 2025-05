7. La révolution du 19-Avril

15 ans après la libération

La révolution du 19 avril 1960 est un soulèvement national au cours duquel des étudiants et des citoyens ont défié le régime autocratique et la corruption politique du président Syngman Rhee, conduisant finalement à son éviction du pouvoir. Seulement quinze ans s'étaient écoulés depuis que la Corée avait été libérée de la domination coloniale japonaise et sept ans depuis la signature de l'accord d’armistice mettant à la Guerre de Corée.





Le régime autocratique de Syngman Rhee à l'origine du soulèvement populaire

Le président, Syngman Rhee, avait dirigé le pays d'une main de fer pendant une longue période, en promulguant des amendements constitutionnels impopulaires et en exerçant une gouvernance oppressive. Mais le catalyseur direct de la révolution a été les élections présidentielles et vice-présidentielles du 15 mars 1960. À l'issue du processus électoral, Syngman Rhee et Lee Ki-poong ont respectivement été élus président et vice-président avec une large marge de voix. Ces résultats contestés ont déclenché des manifestations de protestation à Masan et dans d'autres villes, réprimées violemment par les forces de l'ordre.