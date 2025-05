« A Song For You » : Davichi offre un cadeau surprise à ses fans

Le duo féminin de ballade Davichi, adoré pour ses performances vocales impressionnantes et l’alchimie irrésistible entre ses deux membres, a offert un cadeau surprise à ses fans. Le 29 avril, Lee Hae ri et Kang Min kyung ont publié leur nouveau titre « A Song For You ».





Mais cette nouveauté n’est pas tout à fait inconnue. Elle avait été présentée en avant-première lors de leur concert solo de janvier 2025, mais n’était jusqu’alors disponible que sur le vinyle de leur mini-album « Stitch ». C’est en réponse à l’enthousiasme et aux fortes demandes de ses admirateurs que Davichi a décidé de le proposer en version numérique.





Avec « A Song For You », les divas livrent une mélodie empreinte de douceur et de fraîcheur, idéale pour accompagner les journées printanières. Grâce à la synergie vocale de ses deux membres, ce titre s’impose comme un rayon de soleil musical, rappelant pourquoi elles restent des figures majeures de la K-pop.





Depuis qu’il a rejoint CAM l’an dernier, Davichi poursuit un parcours sans relâche : mini-album « Stitch », concert en solo, et interactions régulières sur ses chaînes YouTube. Et l’avenir s’annonce prometteur, entre nouveaux projets et collaborations très attendues.