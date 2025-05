MEOVV fait sensation avec son single pré-sortie « HANDS UP »

Après avoir conquis le public en novembre dernier avec son deuxième single « TOXIC », le girls band MEOVV est revenu en force cinq mois plus tard. Le 28 avril, son agence The Black Label a dévoilé le clip de son single pré-sortie intitulé « HANDS UP », mettant en scène les cinq filles, Sooin, Gawon, Anna, Narin et Ella, chacune avec son charme distinctif.





Dans la vidéo révélée, nous pouvons retrouver des scènes d’entraînement et de duel qui sont sublimées en performances chorégraphiées. En harmonie parfaite avec le rythme rapide, des beats puissants et ses voix uniques, le clip captive dès les premières secondes. Fidèle à son titre, la chorégraphie de « HANDS UP » mise sur des mouvements de bras marquants, dans un décor original mêlant la maison de jeu de Go et l’« alkkagi », un jeu traditionnel coréen.





Avec ce morceau du genre funk brésilien, MEOVV prépare le terrain pour la sortie de son premier EP prévue le 12 mai. Entre des rythmes trépidants et des synthés originaux, les filles montrent une facette audacieuse de leur univers musical.





Dès ses débuts, MEOVV a su s’imposer parmi les figures emblématiques des girls bands de la cinquième génération, et « HANDS UP » ne fait que renforcer cette trajectoire impressionnante.