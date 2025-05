Le boys band rookie NEXZ revient avec son nouvel album « O-RLY? »

NEXZ, jeune boys band qui vient de faire son entrée dans le monde de la K-pop, a fait son comeback avec son deuxième mini-album baptisé « O-RLY ? ».





A noter que cette nouveauté arrive cinq mois après le premier mini-album « NALLINA », sorti en novembre dernier. Pour ce retour en 2025, NEXZ, fidèle à son image de perle rare de JYP Entertainment, réunit son énergie espiègle, son humour et sa tendresse pour offrir un album qui reflète parfaitement son univers.





« O-RLY ? » comprend cinq morceaux, dont le titre principal, accompagnés de « Simmer », « Want More? One More! », « Run With Me » et « Slo-mo ». Sa version physique offre en bonus un sixième titre exclusif, « Z Side_250226 (CD Only) ». Parmi les signatures marquantes, Han des Stray Kids s’est illustré en écrivant les paroles de « Run With Me ».





Par ailleurs, les rookies ne cessent de marquer les esprits à l’international : sélectionnés par Grammy.com parmi les « 8 Rookie K-Pop Acts To Watch In 2025 », et primés aux Japan Gold Disc Awards dans la catégorie « Best 5 New Artists ». Et leur aventure se poursuit : dès juin, les garçons se lanceront dans leur toute première tournée au Japon, passant par 14 villes, promettant une année riche en projets.