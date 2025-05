ASTRO organise son concert exclusif en juin

Voici une bonne nouvelle pour les AROHAs ! Les 7 et 8 juin prochains, le boys band sud-coréen ASTRO donnera son quatrième concert solo, « The 4th ASTROAD [Stargraphy] », à l’Inspire Arena d’Incheon.





Celui-ci marque le grand retour du groupe sur scène, trois ans après « The 3rd ASTROAD to Seoul [STARGAZER] » présenté en 2022. Pour ce rendez-vous exceptionnel, les membres retrouveront sur scène Rocky, ex-membre du groupe, pour un moment unique et plein d’émotions qui ravira les fans





Le 23 avril dernier, l’affiche du spectacle a été dévoilée par surprise, révélant pour la première fois les détails de l’événement. Avec ses visuels éclatants, les garçons ont immédiatement attisé l’enthousiasme de leurs fans à travers le monde. Mais c’est surtout la présence émouvante d’un papillon blanc qui a ravivé le souvenir de Moonbin, membre parti trop tôt, symbole discret de l’amour que le boys band et ses admirateurs lui portent toujours.