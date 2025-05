10CM : son single « To Reach You » cartonne

ⓒ CAM WITH US

Le chanteur 10CM voit son single « To Reach You », sorti en mars dernier, cartonner, propulsé en tête des classements musicaux grâce notamment aux nombreuses vidéos de défi en ligne.





Son agence CAM Entertainment et la plateforme musicale sud-coréenne Melon ont indiqué que le titre occupait, le 13 mai, la première place du Top 100 général de Melon et du Hot 100, regroupant les morceaux récents.





La chanson est une reprise du générique de l’anime japonais « Sawako : Kimi ni Todoke », diffusé en Corée du Sud en 2010. A l’époque, 10CM l’avait interprétée sans en proposer une version officielle. Il aura donc fallu attendre 15 ans et la demande insistante des fans pour voir une version studio naître.





Ce succès tardif est à mettre au crédit aux vidéos de challenge sur les réseaux sociaux où plusieurs artistes de renom ont repris « To Reach You ». On retrouve notamment DK de Seventeen et Rei de IVE. L’une des vidéos les plus virales sur la toile met en scène le présentateur Joo Woo-jae, chantant aux côtés de 10CM, sur un accompagnement à la guitare. La vidéo a dépassé les 7 millions de vues sur YouTube.