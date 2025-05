NCT WISH organise sa première exposition photo à Séoul

ⓒ SM Entertainment

NCT WISH, la dernière sous-unité issue du boys band sud-coréen NCT, organise sa première exposition photo dans l’arrondissement de Yongsan à Séoul.





L’événement, intitulé « ONE SUMMER WISH », a démarré hier et est placé sous le thème des vacances d’été des membres. Il dévoilera des clichés intimes et naturels des six garçons du groupe japonais. Les visiteurs pourront découvrir des scènes de leur quotidien, notamment des moments passés dans un village à la campagne ou des instants de détente à la maison.





Parallèlement à cette exposition, NCT WISH poursuivra sa tournée asiatique « LOG in ». Prochain rendez-vous, le 17 mai, à Singapour.