« 2025 MyK FESTA » : grand rendez-vous de la Hallyu à Séoul

Voici un rendez-vous exceptionnel pour les fans de K-pop du monde entier ! Séoul s’apprête à accueillir le « 2025 MyK FESTA », un festival inédit qui réunira les mélomanes et les professionnels venus des quatre coins du monde, du 19 au 22 juin, au parc olympique.





Organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Fondation sud-coréenne pour les échanges culturels internationaux, l’événement proposera un éventail varié d’activités : concerts ds stars de K-pop, conférences sur l’industrie audiovisuelle, expositions interactives, ateliers, programmes d’aide à l’internationalisation des entreprises locales, ainsi que des activités touristiques.





La fête lèvera le rideau le 19 juin au KSPO Dome avec un concert d’ouverture mettant en vedette WayV, Lee Youngji, aespa, ILLIT, Hearts2Hearts et AHOF. Après une journée sans scène le 20 juin, le programme reprendra le 21 avec ITZY, Chung Ha, Heize, Lyn, Lee Mu-jin et BEO. Le 22, ADG7 et UheeSka, groupes de musique traditionnelle, inviteront le public à un voyage sonore entre racines et modernité.





Pendant le festival, le Handball Gymnasium se transformera en un véritable espace d’expériences immersives dédié aux amateurs de la culture coréenne. Plus de 100 entreprises locales y dévoileront leurs créations, qu’il s’agisse de musique, de dramas, de webtoons, de gastronomie ou de lifestyle.