Yook Sung-jae de BTOB signe son nouveau titre « LIE »

Le 6 mai, Yook Sung-jae, membre du boys band BTOB, a dévoilé son nouveau titre en solo. Baptisée « LIE », cette chanson met en avant une sonorité de groupe classique et une atmosphère unique, où l’artiste explore avec sensibilité les émotions d’une rupture.





Le morceau se distingue par la délicatesse de la voix de l’artiste, sublimée par des paroles poignantes telles que « Tu me manques, c’était un mensonge / Je suis désolé, c’était un mensonge / Dis-moi que tout ça n’était qu’un rêve ». Ce texte sincère, allié à son interprétation pleine d’émotion, touche le cœur des auditeurs tout en laissant une impression durable.





Avec « LIE », le vocaliste révèle une facette plus mature de sa sensibilité. Son timbre unique et sa maîtrise vocale amplifient la richesse des arrangements, créant une expérience musicale à la fois intense et intime.





En parallèle de sa carrière musicale, Yook Sung-jae continue de s’illustrer en tant qu’acteur. Après avoir séduit le public dans diverses séries télévisées, il est actuellement à l’affiche de « Le Palais hanté » sur la chaîne SBS.