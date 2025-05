« KISS ROAD » : KISS OF LIFE surprend ses fans avec son nouveau single

C’est avec un cadeau inattendu que KISS OF LIFE revient sur le devant de la scène ! Le 7 mai, le girls band phénomène a publié « KISS ROAD », un single numérique spécial.





Cette nouveauté retrace le parcours des filles à travers leur tournée mondiale éponyme, capturant les étapes de leur croissance et l’intense complicité qu’elles partagent avec leurs fans, les KISSYs. De l’Amérique à l’Europe, en passant par l’Asie, chaque étape du voyage s’inscrit dans cet opus.





Le titre phare, « Live, Love, Laugh », se démarque par son harmonie captivante et le son chaleureux du piano. Cette ballade R&B pop, enrichie de touches gospel, plonge les auditeurs dans une atmosphère réconfortante.





L’opus propose également « W.House », un morceau R&B mêlant une basse groovy, des harmonies jazz et une mélodie envoûtante. À travers ce titre, les membres rendent hommage à leur icône musicale, Amy Winehouse, tout en traduisant leur admiration profonde pour cet artiste légendaire. Présenté en avant-première lors de leur dernière tournée mondiale, « W.House » avait déjà séduit leurs fans et promet de captiver à nouveau grâce à leur raffinement et leur sensualité.