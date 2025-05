KATSEYE connaît un succès grandissant avec son nouveau single « Gnarly »

KATSEYE affole les compteurs ! Le girls band international de Hybe cartonne avec son nouveau single « Gnarly », qui grimpe en flèche dans les classements musicaux du monde entier.





Un mélange d’hyper-pop, de danse et de punk, ce titre audacieux séduit par un son explosif, les voix puissantes de ses six membres et des paroles percutantes.





En seulement 18 heures, « Gnarly » avait déjà dépassé le million d’écoutes sur Spotify, avant même d’être inclus dans la playlist « New Music Friday » de 26 pays et régions, dont la Corée du Sud. Chaque vendredi, cette sélection, mise à jour par le plus grand service de streaming musical au monde, met en lumière les sorties les plus prometteuses.





Et le succès ne s’est pas arrêté là. Le clip vidéo du morceau a rencontré le même engouement : dès sa publication sur YouTube, il a atteint la première place du classement des musiques en tendance dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, et l’Australie.