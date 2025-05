8. Le Mouvement démocratique du 18 mai

Marche pour les bien-aimés, chant de résistance symbolisant la démocratie et les droits de l’homme Marche pour les bien-aimés est un chant créé pour commémorer les victimes du Mouvement démocratique du 18 mai 1980 et honorer leur mémoire. Ce chant a également été chanté en 2019, lors des manifestations pro-démocratiques à Hong Kong et en 2021 dans le cadre de manifestations similaires en Birmanie. Cela démontre que le monde considère cette chanson comme un hymne à la résistance, symbole de liberté et de démocratie et juge le Mouvement démocratique coréen comme un modèle.





Mouvement démocratique du 18 mai

ⓒ KBS

Mouvement démocratique du 18 mai 1980 Le 26 octobre 1979, le président Park Chung-hee est assassiné. Le 12 décembre, Chun Doo-hwan prend le pouvoir lors d’un coup d’État, entraînant un accroissement des manifestations en faveur de la démocratisation. Le 17 mai, le régime militaire étend l’état d’urgence à tout le pays et ordonne la fermeture de toutes les universités. Le lendemain, devant l’université Jeonnam à Gwangju, les forces armées attaquent brutalement les étudiants. En signe de soutien, des civils rejoignent les manifestations. Les forces armées s’en prennent à eux et ouvrent le feu. Le 27 mai, les militaires répriment la résistance mettant un terme au Mouvement démocratique du 18 mai. Selon les chiffres divulgués en 1995 par le bureau militaire du ministère de la Défense, le bilan de la répression s’élève à 193 morts et 852 blessés.





10 juin, lutte pour la démocratie

ⓒ KBS

Le Mouvement pour la démocratie du 10 juin 1987 Après avoir réprimé dans le sang le mouvement démocratique du 18 mai, Chun Doo-hwan prend ses fonctions en tant que président. Exigeant la fin de la dictature et la démocratisation, la lutte pour la démocratie s’intensifie de plus en plus. En 1987, la mort de Park Jong-cheol, étudiant à l’université de Séoul, après avoir été torturé, ainsi que l’incident au cours duquel Lee Han-yeol, étudiant de l’université Yonsei, est touché par une grenade lacrymogène, déclenchent une colère dans tout le pays. Les larges manifestations qui commencent le 10 juin se répandent à l’échelle nationale. Finalement, le candidat à la présidence, Roh tae-woo, prononce la Déclaration du 29 juin pour une élection présidentielle au suffrage universel direct.





Les débuts d’un gouvernement civil, la cérémonie d’inauguration du président

Kim Young-sam

ⓒ Archives présidentielles du ministère de l’Administration et de la Sécurité