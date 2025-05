Le concert final de J-Hope de BTS diffusé en direct sur grand écran à travers le monde

Voici une excellente nouvelle pour les ARMYs, et plus particulièrement pour les fans de J-Hope, aux quatre coins du monde ! Le 31 mai, le concert solo du membre, intitulé « j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in OSAKA », sera diffusé en direct dans les cinémas du monde entier depuis le Kyocera Dome Osaka.





Cette projection en direct permettra donc aux spectateurs de vivre l’événement en temps réel, comme s’ils étaient présents sur place. En Corée du Sud, le concert sera présenté dans plus de 90 salles des chaînes principales de cinémas, dont CGV, Lotte Cinema et Megabox. À l’international, plus de 70 pays et régions accueilleront également cette diffusion simultanée.





À noter que cette représentation marque l’aboutissement de la toute première tournée solo mondiale du chanteur. Depuis son lancement en février à Séoul, l’artiste a traversé l’Amérique du Nord et l’Asie, offrant 31 concerts dans 15 pays. Ce dernier rendez-vous à Osaka promet d’être un moment fort, une conclusion inoubliable que les fans du monde entier pourront partager, même à distance !