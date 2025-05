Jin de BTS dévoile son nouvel album

ⓒ Big Hit Music

Jin, membre du boys band BTS, a dévoilé mardi son nouvel album composé de remixes de son morceau « Don’t Say You Love Me », issu de son deuxième mini-album solo. C’est ce qu’a annoncé son agence Big Hit Music.





Le projet comprend huit pistes, dont la version originale, une version instrumentale et plusieurs remixes créés dans différents styles musicaux : band, lo-fi, disco, synthwave, pop des années 90 et future pop.





« Don’t Say You Love Me » explore les émotions contradictoires de l’amour, qui peut être une source de réconfort comme de douleur.





Par ailleurs, Jin apparaîtra jeudi dans l’émission américaine « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon », où il interprétera son nouveau titre en live.