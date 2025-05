TWICE : célébration de ses 10 ans avec « This Is For »

ⓒ JYP Entertainment

Le groupe féminin TWICE prépare son 10e anniversaire de carrière et s’apprête à faire un retour très attendu. Son agence, JYP Entertainment a annoncé mercredi la sortie de son quatrième album studio intitulé « This Is For », prévue pour le 11 juillet prochain.





L’annonce a été accompagnée d’une vidéo teaser diffusée sur les réseaux sociaux officiels du girls band et mettant en scène les neuf membres.





A noter que « This Is For » sera le premier album studio de TWICE en près de quatre ans, le dernier remontant à novembre 2021. En effet, le groupe s’était depuis focalisé sur les mini-albums et les tournées internationales.