« I will be your flower » : Lee Chang-sub explore une nouvelle facette musicale avec Roy Kim

Le 12 mai, Lee Chang-sub, chanteur et acteur de comédie musicale confirmé, a dévoilé un titre empreint de tendresse et de réconfort, intitulé « I will be your flower ».





À travers cette ballade douce et poétique, l’artiste a soufflé le désir de devenir cette fleur qui ne se fane jamais et cette forêt protectrice pour celle ou celui qu’il aime. Sa voix, douce comme un souffle, nous emmène dans une traversée intérieure délicate, laissant sa sensibilité s’exprimer jusqu’à toucher au plus profond.





Cette chanson marque également une rencontre inédite avec Roy Kim, auteur-compositeur-interprète sud-coréen. Ce dernier a signé l’écriture, la composition et la production du titre, imaginé spécialement pour Lee . Leur collaboration est née lors de la tournée solo du chanteur, lorsqu’il avait repris sur scène « Only then », l’un des hits de Kim. Touché par cette interprétation, Kim n’a pas hésité à lui offrir cette nouveauté en cadeau, fruit d’une complicité artistique rare et inattendue, attisant aussitôt la curiosité des fans.





Pour rappel, le vocaliste avait terminé avec succès sa tournée solo « The Wayfarer » plus tôt cette année. En février, il avait également élargi son registre musical en sortant le titre dance « Feel The Groove », salué par la critique. Il s’apprête désormais à remonter sur scène le 17 juin, reprenant le rôle de Huey dans la comédie musicale « Memphis ».