9. Le mouvement Saemaeul

Le drapeau Saemaeul

ⓒ KBS

Mouvement de modernisation rurale en République de Corée, le mouvement Saemaeul 1. Diligence, autonomie, coopération 2. Un fond vert avec un cercle jaune et à l’intérieur une jeune pousse verte 3. ~ La cloche a sonné à l’aube et un nouveau jour s’est levé. Toi et moi, levons-nous et cultivons le Saemaeul ~ Quel est le point commun entre les 3 ? Réponse : le mouvement Saemaeul.





Distribution de ciment dans les années 70

ⓒ KBS

Mouvement de modernisation rurale, contexte du mouvement Saemaeul Au début des années 70, la Corée connaît une intensification de l’écart des revenus entre les zones urbaines et rurales. Conséquence d’une politique de développement économique centrée sur l’industrialisation et l’exportation, reléguant les zones rurales à un statut relativement marginal. Afin d’y améliorer les conditions de vie, le gouvernement débute le mouvement Saemaeul en fournissant gratuitement du ciment à plus de 34 000 villages. Ces derniers l’utilisent pour construire des centres communautaires et élargir les routes, menant ainsi à des projets d’amélioration de l’environnement. Par la suite, des aides supplémentaires sont accordées aux communes s’étant distingués par leurs résultats. Ce qui devient la force motrice du développement rural.





Rénovation des toitures

ⓒ KBS