TripleS fait son grand retour au complet avec « ASSEMBLE24 »

Avec ses 24 membres, tripleS, girls band le plus nombreux de la K-pop, est revenu sur le devant de la scène au complet, affichant une maturité renforcée et une ambition claire : offrir un réconfort sincère aux jeunes générations.





Beaucoup voient la jeunesse comme une époque éclatante et légère. tripleS a choisi de révéler l’autre face de cette période, faite d’incertitudes, de révoltes et de fragilités. Cette approche assumée a permis au groupe de construire une identité singulière, plus ancrée dans le réel, confirmée par des performances saluées.





Pour rappel, l’année dernière, avec « ASSEMBLE24 » et le titre « Girls Never Die », le méga groupe avait défendu l’idée qu’une lutte acharnée pouvait un jour donner du sens à l’existence. Son deuxième album complet « ASSEMBLE25 » prolonge cette réflexion et explore plus en profondeur les émotions brutes qui traversent la jeunesse d’aujourd’hui.





Le titre principal « Are You Alive » explore un univers dance alternatif. Grâce à un refrain percutant et à une structure qui met en lumière la diversité vocale des filles, le morceau délivre un message fort à une jeunesse perdue entre l’espoir fragile et le désarroi, face à l’incertitude du monde actuel.