Voici une excellente nouvelle pour les fans d’AB6IX : le boys band s’apprête à leur offrir un rendez-vous inédit avec son fan-concert « BE:6IX », prévu les 14 et 15 juin prochains au Universal Arts Center à Séoul. Cet événement spécial, organisé par son agence Brand New Music et DMZ E&T, s’annonce comme un moment de partage unique.





Les membres de AB6IX, qui ont déjà séduit leurs fans par des shows percutants, souhaitent aller encore plus loin. Pour la première fois, ils se produiront accompagnés d’un groupe live, offrant ainsi à leurs admirateurs une expérience scénique plus intense et immersive.