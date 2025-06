10. Les exportations, moteur du Miracle du fleuve Han

Célébration du 1er jour d’exportation (1964)

ⓒ e-Video History Museum

100 millions de dollars à l’exportation, le rideau se lève sur l’ère du Made in Korea

En 1960, le PIB par habitant en Corée du Sud est d’environ 79 dollars, faisant d’elle l’un des pays les plus pauvres du monde. En 1962, une série de plans quinquennaux de développement économique est lancée. Les résultats escomptés sont atteints : en novembre 1964, la barre des 100 millions de dollars d’exportation.





Le plan de développement économique : une stratégie de croissance centrée sur l’industrialisation et les exportations.

Commencé en 1962, le plan de développement économique repose sur une croissance dirigée par l’État, avec pour axe central une industrialisation orientée sur l’exportation. À partir du milieu des années 60, des usines de l’industrie légère telles que le nylon, le textile et l’habillement sont revitalisées. À partir de la deuxième phase du plan, l’industrie stratégique commence à se réorienter vers l’industrie chimique lourde et, à partir de la troisième phase, le développement de l’industrie s’intensifie. Surmontant les impacts du choc pétrolier des années 70, la Corée du Sud pénètre le marché de la construction au Moyen-Orient et attire les capitaux pétroliers. Elle saisit cette occasion pour développer son industrie chimique lourde et transformer sa structure industrielle.





Célébration du franchissement de la barre des 10 milliards de dollars d’exportation (1977)

ⓒ KBS

La Une du magazine américain Newsweek :

Les Coréens arrivent (1977)

ⓒ KBS