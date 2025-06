QWER annonce son retour avec son troisième mini-album

QWER, le girls band phénomène de rock, a fixé la date de son grand retour : ce sera le 9 juin, avec son troisième mini-album au titre évocateur, « In a million noises, I'll be your harmony ». Autrement dit : « Je serai ton harmonie, même au milieu de mille dissonances ».





Formé à l’origine dans l’émission YouTube « QWER Project », QWER réunit quatre filles aux profils bien différents, dont une chanteuse professionnelle et une tiktokeuse suivie par plus de 4 millions de fans. Grâce à cette composition peu conventionnelle, elles ont réussi à toucher un public large et varié.





Leur nouveau projet arrive neuf mois après « Algorithm’s Blossom », leur deuxième EP sorti en septembre dernier. Le poster teaser, dévoilé récemment, montre un carnet vert clair détrempé par la pluie, une couleur qui correspond à celle associée à Siyeon, l’une des membres.





Pour rappel, avec ses hits comme « Discord », « T. B. H » ou « My Name is Malguem », QWER a su faire vibrer le public avec une musique pleine d’énergie et de fraîcheur. En 2024, « T. B. H » a même été couronné par YouTube comme la chanson la plus aimée en Corée du Sud, et le groupe a enchaîné les récompenses, jusqu’à devenir l’un des noms les plus chéris de la K-pop actuelle.