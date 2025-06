Le concert d’INFINITE sort dans les salles obscures

INFINITE partage les souvenirs de son concert anniversaire avec ses fans, non plus sur scène, mais bel et bien dans les salles obscures ! Le 11 juin, les images de cette fête unique seront projetées dans les cinémas CGV à travers tout le pays.





Pour rappel, en décembre dernier, le groupe est monté sur la scène du KSPO Dome à Séoul pour son concert anniversaire exceptionnel, dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée « Limited Edition ». Et ce moment fort sera bientôt présenté au cinéma, sous le titre « INFINITE 15th Anniversary Concert – Limited Edition : The Movie ».





L’œuvre permettra au public de revivre sur grand écran, avec un son immersif, les moments les plus spectaculaires de ce spectacle spécial. Parmi les titres présentés figure « The Chaser », mis en valeur par une scénographie inspirée de la culture coréenne, ainsi que « AIR », interprété sur scène pour la toute première fois en réponse aux demandes des fans. Le film réserve également des séquences inédites tournées en coulisses. À travers ces instants de vérité, les membres se livrent avec sincérité et donnent à cet anniversaire une émotion plus vive à l’écran.