G-DRAGON de retour au Vietnam après 13 ans

Treize ans se sont déjà écoulés depuis que le roi de la K-pop avait foulé le sol vietnamien avec BIGBANG. Et enfin, le 21 juin, G-DRAGON signera un retour très attendu en montant sur la scène du stade national My Dinh à Hanoï, à l’occasion du grand évènement « K-STAR SPARK IN VIETNAM 2025 ».





L’annonce de la venue de la star au Vietnam a déclenché une vague d’enthousiasme dans tout le pays. Les fans locaux ont immédiatement manifesté leur joie, rejoints par plusieurs grandes entreprises vietnamiennes. Elles ont publié sur leurs réseaux sociaux des visuels de marguerites, symbole de l’artiste, chacun apportant sa propre touche graphique et créative.





Par ailleurs, G-DRAGON poursuit actuellement sa tournée mondiale « Übermensch », avec des concerts déjà donnés à Tokyo, Osaka et Bulacan, et d'autres prévus dans plusieurs grandes villes d’Asie et d’Australie, dont Macao, Taipei, Kuala Lumpur, Jakarta, Hong Kong, Bangkok, Sydney et Melbourne.