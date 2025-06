Dans ce second épisode, nous échangeons avec Ekass, troisième lauréat de la Webtoon Academy, qui partage son expérience de la formation à Angoulême et de son séjour en Corée du Sud. À ses côtés, Diane Ranville, productrice webtoon chez Média-Participations, revient sur l’accompagnement des lauréats et nous livre son regard professionnel sur cette initiative franco-coréenne inédite.