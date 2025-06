« Fly Up » : RIIZE enchaîne les succès

ⓒ SM Entertainment

Le groupe masculin sud-coréen RIIZE continue son ascension fulgurante avec son nouveau morceau « Fly Up », extrait de son premier album studio « ODYSSEY ». Selon un communiqué de son agence SM Entertainment, publié lundi, le boys band a décroché la première place dans cinq émissions musicales sud-coréennes, notamment KBS Music Bank, entre le 28 mai et le 1er juin.





Sorti le 19 mai, le projet « ODYSSEY » a fait un carton, atteignant les 1,8 million d’exemplaires vendus en une semaine. Et, il ne rencontre pas seulement un succès en Corée du Sud, mais également à l’étranger. L’album a atteint le sommet du classement de vente numérique sur QQ Music en Chine et du Top 100 en temps réel et quotidien sur Line Music au Japon.





Prochaine série de concerts pour RIIZE, intitulée « RIIZING LOUD » prévue du 4 au 6 juillet au KSPO Dôme du parc olympique de Séoul.