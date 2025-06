SHINee revient avec « Poet | Artist » pour ses 17 ans

Le 25 mai, le boys band légendaire SHINee a soufflé ses 17 bougies en dévoilant son nouveau single, intitulé « Poet | Artist ». Le groupe a publié deux morceaux, la chanson phare éponyme ainsi que « Starlight », et a également présenté le clip vidéo de la première sur la chaîne YouTube de SM TOWN.





Dans « Poet | Artist », SHINee évoque l’idée d’appliquer la licence poétique et la liberté artistique non seulement aux œuvres, mais aussi au quotidien, pour mieux briser les codes et imaginer ensemble de nouvelles formes.





Le second morceau, « Starlight », suit un tempo médian et mise sur une énergie claire et directe. Les garçons y racontent le moment où une rencontre inattendue vient tout changer, comme si une lumière traversait soudain l’obscurité.





Le clip vidéo de « Poet | Artist » reflète pleinement le titre de la chanson. Les membres y relisent leur histoire comme un poème qu’ils ont construit au fil des années, avant d’en tracer les prochains vers. La mise en scène, à la fois onirique et proche d’un conte, renforce l’atmosphère sensible du morceau et n’a pas manqué d’émouvoir les fans.