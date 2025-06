Huit ans après, IU reprend son souffle avec « A Flower Bookmark, Pt.3 »

La chanteuse IU, reconnue comme artiste sud-coréenne numéro un par Billboard, est enfin de retour. Huit ans après « A Flower Bookmark, Pt.2 », la star ravive sa série de reprises avec un troisième volume très attendu, « Pt.3 », dévoilé le 27 mai. Il s’agit de sa première sortie depuis « The Winning », en février 2024.





Dans ce nouveau projet, l’artiste propose six titres revisités, dont la chanson phare « Never Ending Story », aux côtés de « Red Sneaker », « October 4th », « Last Scene » en collaboration avec le jeune rappeur Wonstein, « A Beautiful Person » en featuring avec Balming Tiger et encore « Square’s dream ».





Comme dans ses précédents albums, IU reprend des titres connus sans jamais les copier. Elle en garde l’essence mais y ajoute sa propre voix, pleine de douceur et de sensibilité. Grâce à cette approche, elle avait déjà touché un large public avec « The Meaning of You », « Autumn Morning » ou « Sleepless Rainy Night ».





Le titre principal, « Never Ending Story », revisite un classique du groupe de rock légendaire Boohwal, sorti en 2002, écrit par Kim Tae-won et interprété à l’époque par Lee Seung-chul. La vocaliste présente ici une version entièrement réarrangée par Seo Dong-hwan, le compositeur de son dernier hit « Love Wins All ». Pour cette nouvelle reprise, il a misé sur un piano délicat et des cordes immersives, afin de créer une atmosphère douce et rêveuse.