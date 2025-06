KickFlip lance « FREEZE », son premier comeback officiel

KickFlip gèle la scène avec « FREEZE ». Pour leur tout premier comeback, les rookies de JYP Entertainment ont sorti le 26 mai leur deuxième mini-album, « Kick Out, Flip Now! », avec « FREEZE » en chanson principale. Et ce premier retour n’est pas passé inaperçu : la veille de sa sortie, l’album avait déjà dépassé les 350 000 précommandes.





Le soir précédant la sortie, KickFlip a tenu un showcase au YES24 Live Hall à Séoul, réunissant ses fans en présentiel et en ligne. Pendant la soirée, le groupe a dévoilé le nom de son fandom, WeFlip, pour exprimer l’idée qu’il formerait désormais un vrai « nous » avec son public.





L’album met aussi en avant la participation active des membres. Sur scène, Donghyeon a lui-même présenté le mouvement signature de « FREEZE », un titre auquel il a aussi contribué en tant que compositeur. Les garçons ont même partagé quelques souvenirs liés à l’enregistrement. Amaru, quant à lui, a expliqué avoir entièrement créé le morceau « Complicated!! », de l’écriture aux arrangements, terminé en à peine trois heures sans la moindre hésitation.





À la fin du showcase, les membres ont confié combien ce premier comeback aux côtés de WeFlip comptait pour eux. Ils ont dit vouloir créer des souvenirs durables avec leurs fans, tout en invitant chacun à profiter pleinement de l’album et à passer un été rafraîchissant avec KickFlip.