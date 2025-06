ITZY annonce son retour avec « Girls Will Be Girls »

Le girls band phénomène ITZY a sorti « Girls Will Be Girls » aujourd'hui.





Le groupe a mis en ligne le 27 mai 24 images au ton inédit, tout en lançant les contenus promotionnels comme les vidéos teaser et la liste des titres. Ce nouvel opus, leur premier comeback en 2025, inclut cinq morceaux, avec « Girls Will Be Girls » comme titre phare.





Avec cette série de visuels, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong et Yuna ont mis en avant une facette plus mature, teintée de mystère. Leurs photos, qui évoquent une scène de film, ont déjà suscité la curiosité autour du concept de l’album.





En plus de la chanson principale, le disque inclut également « Kiss & Tell », « Locked N Loaded », « Promise » et « Walk », qui explorent différents styles musicaux. Ce retour devrait aussi être l’occasion pour ITZY de renouer avec ses performances énergiques, que ses fans du monde entier attendent avec impatience.