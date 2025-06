Jang Ye-eun annonce son tout premier fanmeeting à Séoul

La chanteuse sud-coréenne Jang Ye-eun tiendra bientôt son tout premier fanmeeting en solo.





D’après son agence Superbell Company, l’artiste rencontrera ses fans lors de son premier fanmeeting, sous le titre « HEART STRIKE », prévu le 28 juin au H-STAGE de Hongdae à Séoul. L’événement se tiendra en deux temps, à 14h et à 18h, et marquera un moment privilégié de retrouvailles entre la chanteuse et son public.





Depuis ses débuts en solo, Jang Ye-eun s’est illustré dans des domaines variés. Elle a sorti « Cherry Coke », son premier single, puis « Picky », en collaboration avec Bang Yong-guk. Elle s’est aussi distinguée dans une émission musicale « Queendom Puzzle » sur Mnet, où son charisme sur scène a été largement salué.