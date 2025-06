Anne-Laure Banse est une jeune journaliste reporter française. Passionnée par la Corée et sa gastronomie, elle a récemment publié « Eat Séoul » chez Hachette. En mission ce printemps aux Etats-Unis et en Ukraine, nous avons dû l’interviewer à distance.





ⓒ Anne-Laure Banse

Notre invitée commence par nous raconter quand le projet « Eat Séoul » a vu le jour et comment elle a procédé à la sélection des 50 restaurants et cafés de la capitale sud-coréenne qui y figurent. Avant d’évoquer ces magnifiques rencontres avec Yoon Se-hee, Yu Ji-young et enfin Shin Eun-jung.