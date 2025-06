Seoul Drama Awards : 276 productions du monde entier pour fêter son 20e anniversaire

ⓒ Seoul Drama Awards

Les acteurs du divertissement télévisuel vont se réunir à Séoul pour une édition anniversaire exceptionnelle. Les 20e Seoul Drama Awards se dérouleront le 2 octobre prochain au KBS Hall, marquant deux décennies de célébrations de la crème du secteur des dramas du monde entier.





Ce rendez-vous va battre tous les records avec 276 productions issues de 50 pays, témoignant de la portée internationale de cet événement devenu incontournable dans l’industrie du divertissement.





La compétition s’annonce féroce entre les différentes œuvres en lice. On retrouve notamment, nominées pour les prix prestigieux, des productions de grande qualité : la saison 4 de la série d’espionnage britannique « Slow Horses », un autre drama venu de Grande-Bretagne, « Adolescence », ou encore « Like Asura » du célèbre réalisateur japonais Kore-eda Hirokazu. La Thaïlande sera également représentée avec « Good Doctor ».





Les K-dramas seront aussi à l’honneur. La section dédiée aux productions sud-coréennes présente une véritable diversité de genres. Les téléspectateurs pourront découvrir notamment « When Life Gives You Tangerines », « The Trauma Code: Heroes on Call » ou encore « Light Shop ».