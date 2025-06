TWICE se prépare à dominer l’été avec deux nouveaux albums et une tournée mondiale

ⓒ JYP Entertainment

Le groupe féminin sud-coréen TWICE s’apprête à passer un été particulièrement chargé avec plusieurs sorties majeures et des performances internationales de grande envergure. Son agence, JYP Entertainment, a annoncé mercredi un programme ambitieux qui confirme le statut mondial du girls band.





L’été 2025 sera marqué par la sortie de deux albums. Tout d’abord, son quatrième album studio « THIS IS FOR », prévu pour le 11 juillet, puis son sixième album japonais « ENEMY », attendu le 27 août. Cette double sortie permet à TWICE de maintenir une forte présence tant sur le marché sud-coréen que japonais.





Entre ces deux sorties d’albums, le groupe composé de neuf membres, lancera sa tournée mondiale éponyme « THIS IS FOR », les 19 et 20 juillet, à l’Inspire Arena d’Incheon. Il performera également sur la scène du festival Lollapalooza Chicago en tant qu’artiste principal. Cette prestigieuse nomination dans un des festivals de musique les plus influents des Etats-Unis marque une étape significative dans la reconnaissance internationale de la K-pop.