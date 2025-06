Naver Webtoon révolutionne la divination avec « Tarotoon »

ⓒ NAVER WEBTOON

L’industrie du webtoon franchit un cap dans l’innovation technologique. Le géant sud-coréen Naver Webtoon vient de lancer « Tarotoon », un service web qui permet aux lecteurs de consulter leur horoscope grâce à leurs personnages de webtoons préférés, alimentés par l’intelligence artificielle (IA).





Développé en collaboration avec Studio Lico, une filiale de Naver Webtoon, et Flabs AI, « Tarotoon » représente une approche inédite de l’interaction entre les lecteurs et les contenus. Le principe est simple mais ingénieux : les utilisateurs peuvent dialoguer avec des personnages de webtoons qui, après avoir recueilli leur date de naissance, utilisent l’IA pour analyser et prédire leur fortune, leur vie amoureuse ou encore d’autres aspects de leur avenir.





Pour cette première phase, « Tarotoon » s’appuie sur les personnages de quatre webtoons populaires : « Meow Man », « Maru is a Puppy », « Operation: True Love » et « Jindolhidi Cartoon ». Ce choix inaugural reflète la diversité des genres et des public touchés par la plateforme Naver Webtoon. Cette dernière a d’ores et déjà annoncé son intention d’étendre progressivement le service à d’autres webtoons.