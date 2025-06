Stray Kids, premier groupe de la quatrième génération de K-pop au SoFi Stadium

Encore une fois, Stray Kids s’est affirmé comme l’un des groupes les plus emblématiques de la quatrième génération de K-pop !





Dans le cadre de sa tournée mondiale sous le titre « Stray Kids World Tour ‘dominATE’ », le boys band phénomène a séduit le public américain avec deux concerts complets au SoFi Stadium de Los Angeles, les 31 mai et 1er juin. Prévue initialement pour une seule date, la représentation du 1er juin a été ajoutée en réponse à une forte demande.





Considéré comme l’un des stades les plus prestigieux au monde, le SoFi Stadium a accueilli des icônes de la musique internationale comme les Rolling Stones, les Red Hot Chili Peppers, mais aussi des stars de K-pop telles que BTS et TWICE. Actuellement stade des Rams et des Chargers, deux équipes californiennes de football américain, il sera également le lieu des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de 2028.





Sous le dôme monumental du SoFi Stadium, équipé d’un immense écran circulaire suspendu, Stray Kids a livré un show spectaculaire de près de trois heures. Le groupe a interprété ses 30 hits, de « District 9 » à « GIANT », retraçant ainsi son parcours musical. L’atmosphère était intense, rythmée par les acclamations et les chœurs du public.





Après son passage triomphal à Los Angeles, le boys band poursuit maintenant son périple mondial avec 55 concerts programmés dans 34 villes. Attendue jusqu’au 30 juillet à Rome, « dominATE » devrait rassembler plus de 2,2 millions de spectateurs au total, établissant ainsi le record du plus grand nombre de spectateurs jamais recensés pour une seule tournée dans l’histoire de la K-pop.