KiiiKiii domine le classement des rookies les plus appréciés pour le quatrième mois consécutif

Depuis ses débuts très remarqués en mars dernier, le nouveau girls band de Starship Entertainment KiiiKiii enchaîne les succès et confirme son statut de révélation incontournable de la K-pop !





D’après les analyses publiées le 1er juin par l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée, le girls band s’est classé premier dans le palmarès des groupes rookies les mieux réputés auprès des consommateurs pour le mois de juin 2025. Une performance d’autant plus remarquable qu’il s’agit de la quatrième fois consécutive que le groupe occupe cette place depuis ses débuts.





Avec « I DO ME », les filles avaient frappé fort dès leurs débuts. Leur clip vidéo s’était envolé en tête du classement des tendances sur YouTube, et le titre avait grimpé les classements, aussi bien en Corée du Sud qu’à l’international. Le 5 avril dernier, elles ont même remporté leur première victoire sur l’émission musicale « Show! Music Core » diffusé sur MBC.





Entre une identité visuelle forte, une couleur musicale singulière et une esthétique taillée pour la génération Z, KiiiKiii bouscule les codes tout en s’imposant comme l’un des visages les plus prometteurs de la nouvelle K-pop. Avec une créativité assumée et une présence de plus en plus remarquée à l’international, le groupe semble bien parti pour faire rayonner son ascension au-delà des frontières.