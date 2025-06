Avec « High As You », Mark Tuan de GOT7 amorce une nouvelle étape dans son parcours musical

Dix ans après ses premiers pas avec GOT7, Mark Tuan est revenu en solo avec « High As You », dévoilé le 30 mai !





Dans ce nouveau titre d’alternative pop, nous pouvons retrouver la légèreté des sonorités aériennes et la douceur d’une ambiance romantique. Grâce à une mélodie marquante et une chorégraphie intense, le chanteur retrace avec émotion l’histoire d’un amour inoubliable.





Pour ce nouveau projet, l’artiste a collaboré avec le duo de producteurs américains Captain Cuts, connu pour ses travaux aux côtés de Måneskin, Sabrina Carpenter et Halsey. A la hauteur de sa réputation, il a parfaitement capté l’essence artistique de Mark Tuan et l’a traduite dans une production taillée pour lui.





Bien plus qu’une sortie symbolique, « High As You » révèle une volonté de transformation. Mark Tuan y a réinventé ses codes, tout en élargissant sa palette sonore et en esquissant une nouvelle version de lui-même.