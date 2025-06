12. L’ouverture de l’autoroute Gyeongbu

Le 7 juillet 1970, l’autoroute Gyeongbu reliant Séoul à Busan a été inaugurée. Fruit d’un projet de grande ampleur qui a nécessité une part importante du budget de l’État. Malgré le débat sur la priorité donnée à la construction d’une telle autoroute, qui pouvait nuire au développement équilibré et à la prospérité du pays, sa construction a été menée à bien considérant son efficacité sur le développement économique.

Entrée dans l’ère des longues distances en une seule journée

Il fallait douze heures pour se rendre de Séoul à Busan en train. Mais avec l’ouverture de l’autoroute Gyeongbu, il est devenu possible de faire ce trajet en cinq heures environ ouvrant l’ère de couverture des longues distances en une seule journée. De nombreuses chansons liées aux autoroutes ont été créées et ont rencontré un grand succès. L’intérêt et les attentes de la société envers les voies rapides étaient considérables.