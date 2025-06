ATEEZ entame sa tournée mondiale à Séoul

ATEEZ est prêt à retrouver ses fans aux quatre coins du monde !





Avant de partir à la conquête de la scène mondiale, le boys band donnera le coup d’envoi de sa tournée mondiale sous le titre « IN YOUR FANTASY » les 5 et 6 juillet prochains, à l’Inspire Arena située à Incheon. Et les billets pour ces deux premières dates se sont envolés en un rien de temps, preuve que l’enthousiasme du public reste intact.





Après Incheon, ATEEZ entamera la suite de sa tournée en Amérique du Nord, avec douze concerts prévus dans des villes comme New York, Chicago, Orlando, Los Angeles ou encore Mexico. Le groupe continuera son périple au Japon, avec trois concerts annoncés à Saitama, Nagoya et Kobe.